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Новые технологии для китайских аграриев
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Новые технологии для китайских аграриев

Компании DuPont и Origin Agritech создали современную семенную технологию

В Подмосковье высадят около 1,2 млн. саженцев в рамках акции по посадке леса
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В Подмосковье высадят около 1,2 млн. саженцев в рамках акции по посадке леса...

Около 1,2 миллионов саженцев на общей площади посадки 298

Москву в 2016 г. украсит около 61 млн. цветов
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Один из самых больших цветников украсит Кутузовский проспект

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Дом

Способы хранения и заготовки сельдерея

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Внесение удобрений при посадке плодовых, косточковых и ягодных саженцев...

Закладку сада, посадку и пересадку плодовых деревьев, декоративных

Весенняя подготовка почвы на огороде
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Весенняя подготовка почвы на огороде

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Информационный портал для садоводов, дачников и огородников

Вы находитесь на информационном портале Garden Star. Здесь освещаются теоретические и практические вопросы садоводства, цветоводства, огородничества и всех смежных тем. Проект основан в содружестве с интернет-магазином HoGa.ru, где Вы можете приобрести всё необходимое для работы и отдыха, в саду и огороде, на даче и дома.

Прежде чем сделать выбор в магазине Вы можете изучить материалы нашего информационного портала и решить, что Вам действительно по душе, что больше подходит именно Вам, как лучше реализовать задуманное и что немаловажно, когда, т.е. в какой сезон и месяц. Мы стараемся делать как можно более широкий охват тем, которые публикуем на нашем ресурсе.

Основные направления, которые мы выбрали для развития, Вы можете видеть в главном и боковом меню сайта. Это энциклопедия, служащая целям рассмотрения теоретических и справочных вопросов, это разделы: сад, огород, домашние растения, дом, болезни и вредители, удобрения, где мы уделяем внимание практической стороне дела, даём советы и рекомендации. Это наконец новости в мире садоводства, огородничества и жизни нашей компании.

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Грунт брикетированный Robin Green Садовые розы 25 л
Грунт брикетированный ...
187,00 руб
Грунт брикетированный Robin Green Садовые розы 25 л
Грунт брикетированный ...
  Грунты и торф
187,00 руб
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Грунт брикетированный Robin Green Хвойные растения 25 л
Грунт брикетированный ...
187,00 руб
Грунт брикетированный Robin Green Хвойные растения 25 л
Грунт брикетированный ...
  Грунты и торф
187,00 руб
  Грунты и торф
Грунт брикетированный Robin Green Вересковые растения 25 л
Грунт брикетированный ...
187,00 руб
Грунт брикетированный Robin Green Вересковые растения 25 л
Грунт брикетированный ...
  Грунты и торф
187,00 руб
  Грунт для комнатных растений и керамзит
Песок речной 0,7л
Песок речной 0,7л
20,04 руб
Песок речной 0,7л
Песок речной 0,7л
  Грунт для комнатных растений и керамзит
20,04 руб
  Грунт для комнатных растений и керамзит
Грунт Цветочное счастье Орхидеи 1л Фаско
Грунт Цветочное счастье ...
52,95 руб
Грунт Цветочное счастье Орхидеи 1л Фаско
Грунт Цветочное счастье ...
  Грунт для комнатных растений и керамзит
52,95 руб
  Грунт
Грунт Цветочный 5л Фаско
Грунт Цветочный 5л Фаско
42,33 руб
Грунт Цветочный 5л Фаско
Грунт Цветочный 5л Фаско
  Грунт
42,33 руб
  Грунт
Грунт Цветочный 2,5л Фаско
Грунт Цветочный 2,5л ...
33,02 руб
Грунт Цветочный 2,5л Фаско
Грунт Цветочный 2,5л ...
  Грунт
33,02 руб
  Грунт
Грунт Цветочный 10л Фаско
Грунт Цветочный 10л Фаско
67,69 руб
Грунт Цветочный 10л Фаско
Грунт Цветочный 10л Фаско
  Грунт
67,69 руб
  Грунт
Грунт Цветочный 25л Фаско
Грунт Цветочный 25л Фаско
152,29 руб
Грунт Цветочный 25л Фаско
Грунт Цветочный 25л Фаско
  Грунт
152,29 руб
  Грунты и торф
Торф Щедрая Земля низинный 10л
Торф Щедрая Земля ...
58,66 руб
Торф Щедрая Земля низинный 10л
Торф Щедрая Земля ...
  Грунты и торф
58,66 руб
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Купить удобрения

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  Удобрения и уход за растениями
ЖКУ Цветочное счастье Цитрус 250мл
ЖКУ Цветочное счастье ...
51,57 руб
ЖКУ Цветочное счастье Цитрус 250мл
ЖКУ Цветочное счастье ...
  Удобрения и уход за растениями
51,57 руб
  Удобрения и уход за растениями
Картофель-смесь 1кг
Картофель-смесь 1кг
65,17 руб
Картофель-смесь 1кг
Картофель-смесь 1кг
  Удобрения и уход за растениями
65,17 руб
  Удобрения и уход за растениями
Суперфосфат гранулированный 1кг
Суперфосфат ...
70,54 руб
Суперфосфат гранулированный 1кг
Суперфосфат ...
  Удобрения и уход за растениями
70,54 руб
  Удобрения и уход за растениями
АВА-овощ 30г (упак 25 шт)
АВА-овощ 30г (упак 25 шт)
54,86 руб
АВА-овощ 30г (упак 25 шт)
АВА-овощ 30г (упак 25 шт)
  Удобрения и уход за растениями
54,86 руб
  Удобрения и уход за растениями
АВА-цвет 30г (завод уп. 50 шт)
АВА-цвет 30г (завод уп. ...
52,24 руб
АВА-цвет 30г (завод уп. 50 шт)
АВА-цвет 30г (завод уп. ...
  Удобрения и уход за растениями
52,24 руб
  Удобрения и уход за растениями
АВА-цвет 30г (упак 25 шт)
АВА-цвет 30г (упак 25 шт)
54,86 руб
АВА-цвет 30г (упак 25 шт)
АВА-цвет 30г (упак 25 шт)
  Удобрения и уход за растениями
54,86 руб
  Удобрения и уход за растениями
АВА-для посева семян 30г (завод уп. 50 шт)
АВА-для посева семян 30г ...
52,24 руб
АВА-для посева семян 30г (завод уп. 50 шт)
АВА-для посева семян 30г ...
  Удобрения и уход за растениями
52,24 руб
  Удобрения и уход за растениями
АВА-для посева семян 30г (упак 25 шт)
АВА-для посева семян 30г ...
54,86 руб
АВА-для посева семян 30г (упак 25 шт)
АВА-для посева семян 30г ...
  Удобрения и уход за растениями
54,86 руб
  Удобрения и уход за растениями
Борная кислота ГРИН БЭЛТ 10г (завод уп 100 шт)
Борная кислота ГРИН БЭЛТ ...
15,55 руб
Борная кислота ГРИН БЭЛТ 10г (завод уп 100 шт)
Борная кислота ГРИН БЭЛТ ...
  Удобрения и уход за растениями
15,55 руб
  Удобрения и уход за растениями
Борная кислота ГРИН БЭЛТ 10г (упак 50 шт)
Борная кислота ГРИН БЭЛТ ...
16,32 руб
Борная кислота ГРИН БЭЛТ 10г (упак 50 шт)
Борная кислота ГРИН БЭЛТ ...
  Удобрения и уход за растениями
16,32 руб
  Удобрения и уход за растениями
ЖКУ Цветочное счастье Для листовой подкормки 250 мл
ЖКУ Цветочное счастье ...
53,29 руб
ЖКУ Цветочное счастье Для листовой подкормки 250 мл
ЖКУ Цветочное счастье ...
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53,29 руб
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Осеннее 2,5кг TerraSol
Осеннее 2,5кг TerraSol
177,57 руб
Осеннее 2,5кг TerraSol
Осеннее 2,5кг TerraSol
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177,57 руб
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Грин Бум от пожелтения хвои 2,5кг
Грин Бум от пожелтения ...
189,91 руб
Грин Бум от пожелтения хвои 2,5кг
Грин Бум от пожелтения ...
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189,91 руб
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Байкал 0,25л (шт)
Байкал 0,25л (шт)
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Лук и чеснок 0,9кг Фаско
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Азофоска 1кг
Азофоска 1кг
59,33 руб
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Азофоска 1кг
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59,33 руб
  Удобрения для огорода
Сила жизни Биогумус д/овощей 1л
Сила жизни Биогумус ...
77,13 руб
Сила жизни Биогумус д/овощей 1л
Сила жизни Биогумус ...
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77,13 руб
  Удобрения и уход за растениями
Весеннее 0,9кг Огородник
Весеннее 0,9кг Огородник
50,16 руб
Весеннее 0,9кг Огородник
Весеннее 0,9кг Огородник
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50,16 руб
  Удобрения и уход за растениями
ОРТОН РАССАДА удобрение универсальное 20г (упак 50 шт)
ОРТОН РАССАДА удобрение ...
13,56 руб
ОРТОН РАССАДА удобрение универсальное 20г (упак 50 шт)
ОРТОН РАССАДА удобрение ...
  Удобрения и уход за растениями
13,56 руб
  Удобрения и уход за растениями
ОРТОН РАССАДА Томаты удобрение 20г (упак 50 шт)
ОРТОН РАССАДА Томаты ...
13,56 руб
ОРТОН РАССАДА Томаты удобрение 20г (упак 50 шт)
ОРТОН РАССАДА Томаты ...
  Удобрения и уход за растениями
13,56 руб
  Удобрения и уход за растениями
Хвойное 2,5кг TerraSol
Хвойное 2,5кг TerraSol
264,51 руб
Хвойное 2,5кг TerraSol
Хвойное 2,5кг TerraSol
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264,51 руб
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Биуд жидкий КРС 5л
Биуд жидкий КРС 5л
127,77 руб
Биуд жидкий КРС 5л
Биуд жидкий КРС 5л
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127,77 руб
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Газон 5кг Осень Terrasol
Газон 5кг Осень Terrasol
352,35 руб
Газон 5кг Осень Terrasol
Газон 5кг Осень Terrasol
  Удобрения и уход за растениями
352,35 руб
  Удобрения и уход за растениями
Сила жизни Биогумус д/комнатных и рассады 0,5л
Сила жизни Биогумус ...
55,15 руб
Сила жизни Биогумус д/комнатных и рассады 0,5л
Сила жизни Биогумус ...
  Удобрения и уход за растениями
55,15 руб
  Удобрения и уход за растениями
БХЗ Кальциевая селитра 20г
БХЗ Кальциевая селитра ...
7,40 руб
БХЗ Кальциевая селитра 20г
БХЗ Кальциевая селитра ...
  Удобрения и уход за растениями
7,40 руб
  Удобрения и уход за растениями
Крепыш для рассады с гуматом 50г
Крепыш для рассады с ...
19,32 руб
Крепыш для рассады с гуматом 50г
Крепыш для рассады с ...
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19,32 руб
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Осеннее 2,5кг Фаско
Осеннее 2,5кг Фаско
142,74 руб
Осеннее 2,5кг Фаско
Осеннее 2,5кг Фаско
  Удобрения и уход за растениями
142,74 руб
  Удобрения и уход за растениями
Борофоска 1кг
Борофоска 1кг
51,36 руб
Борофоска 1кг
Борофоска 1кг
  Удобрения и уход за растениями
51,36 руб
  Удобрения и уход за растениями
Универсальное 50г Фаско
Универсальное 50г Фаско
21,34 руб
Универсальное 50г Фаско
Универсальное 50г Фаско
  Удобрения и уход за растениями
21,34 руб
  Удобрения и уход за растениями
Овощи 0,7кг Огородник
Овощи 0,7кг Огородник
35,76 руб
Овощи 0,7кг Огородник
Овощи 0,7кг Огородник
  Удобрения и уход за растениями
35,76 руб
  Удобрения и уход за растениями
Овощи 2кг Огородник
Овощи 2кг Огородник
100,95 руб
Овощи 2кг Огородник
Овощи 2кг Огородник
  Удобрения и уход за растениями
100,95 руб
  Удобрения и уход за растениями
Плодово-ягодные 0,7кг Огородник
Плодово-ягодные 0,7кг ...
35,76 руб
Плодово-ягодные 0,7кг Огородник
Плодово-ягодные 0,7кг ...
  Удобрения и уход за растениями
35,76 руб
  Удобрения и уход за растениями
Плодово-ягодные 2кг Огородник
Плодово-ягодные 2кг ...
100,95 руб
Плодово-ягодные 2кг Огородник
Плодово-ягодные 2кг ...
  Удобрения и уход за растениями
100,95 руб
  Удобрения и уход за растениями
Бочка и четыре ведра для рассады Огородник 0,6л
Бочка и четыре ведра для ...
56,67 руб
Бочка и четыре ведра для рассады Огородник 0,6л
Бочка и четыре ведра для ...
  Удобрения и уход за растениями
56,67 руб
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