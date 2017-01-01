Информационный портал для садоводов, дачников и огородников

Вы находитесь на информационном портале Garden Star. Здесь освещаются теоретические и практические вопросы садоводства, цветоводства, огородничества и всех смежных тем. Проект основан в содружестве с интернет-магазином HoGa.ru, где Вы можете приобрести всё необходимое для работы и отдыха, в саду и огороде, на даче и дома.

Прежде чем сделать выбор в магазине Вы можете изучить материалы нашего информационного портала и решить, что Вам действительно по душе, что больше подходит именно Вам, как лучше реализовать задуманное и что немаловажно, когда, т.е. в какой сезон и месяц. Мы стараемся делать как можно более широкий охват тем, которые публикуем на нашем ресурсе.

Основные направления, которые мы выбрали для развития, Вы можете видеть в главном и боковом меню сайта. Это энциклопедия, служащая целям рассмотрения теоретических и справочных вопросов, это разделы: сад, огород, домашние растения, дом, болезни и вредители, удобрения, где мы уделяем внимание практической стороне дела, даём советы и рекомендации. Это наконец новости в мире садоводства, огородничества и жизни нашей компании.